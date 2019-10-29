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موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
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صلاح وسابيوس
صلاح وسابيوس
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يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أرسنال غداً الأربعاء على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تعرف على موعد مباراة ليفربول وأرسنال 

وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أرسنال في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة لمواجهة ليفربول وأرسنال 

وتبث مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD.

وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالمباراة الماضية بالدوري الانجليزي الممتاز على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادل فريق أرسنال في ديربي لندن مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.
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ليفربول كرة القدم صلاح وسابيوس بث مباشر اليوم أرسنال

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