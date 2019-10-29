3 مباريات مرتقبة لأسمنت أسيوط وناصر الفكرية والقوصية بالقسم الثالث





تختتم اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة، من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.



ومن المقرر ان يلعب فريق أسمنت أسيوط، مع فريق مركز شباب الخارجة ، ويحل فريق القوصية، ضيفا على فريق ناصر ملوي.



ويستضيف فريق ناصر الفكرية، نظيرة مركز شباب سمالوط، على ملعب ناصر الفكرية بمدينه أبوقرقاص.



وشهدت تلك الجولة تعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي سلبيا مع فريق الوليدية، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر ملوي .



وتمكن فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، من تحقيق فوزا مهما علي فريق مركز شباب القيس، بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.



وتلقي فريق بني مزار بقيادة عبدالناصر عيسى، هزيمه ثقيلة علي ملعبه ووسط جمهوره، بخمسه اأهداف لهدف من فريق ابوتيج، في اللقاء الذي جاء علي ملعب مطاي.