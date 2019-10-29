بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بقرار جديد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن ما تفكر به إدارة ريال مدريد الإسبانى في الميركاتو القادم في الشتاء، وموقف ريال مدريد من التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت صحيفة "آس الإسبانية"، في تقرير لها اليوم، أن إدارة ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز لا يريد إبرام أي صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لعدم إهدار الجهد والأموال، خلال الإنتقالات الشتوية القادمة في بناير، رغم حاجة الفريق الذى يعانى بشدة تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى ببطولتى الدوري ودوري أبطال أوروبا، ويحقق الفريق نتائج سلبيه خلال الموسم الحالي.





قرار جديد من بيريز يصدم زين الدين زيدان





وأشارت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد، يريد أن يستفيد الفريق من الصفقات الاي تم إبرامها في الشتاء وهم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وميليتاو وميندي ورودريجو، ولذلك لا يريد الدخول في صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة إلا في حالة الضرورة.





بيريز يحدد حالتان لدخول ريال مدريد السوق الشتوي





حدد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسبانى حالتان فقط تجعل إدارة النادي للبحث عن تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة





1_ حدوث إصابات طويلة : قرر ريال مدريد الإسبانى التعاقد مع لاعبين خلال فترة الإنتقالات القادمة في حالة إصابة إحد اللاعبين لفترة طويلة مما تجعل الفريق يحتاج لخدما أحد اللاعبين الأخرين.





2_ تتمثل في رحيل أحد اللاعبين بشكل مفاجئ في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وكان ريال مدريد قد فاز في أخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا بالفوز علي جالطة سراي التركي بهدف دون رد سدله اللاعب الألماني توني كروس، ضمن مباريات الفريق بالجولة الثالثة ويعد هو الفوز الأول أوروبيا" منذ الموسم الماضي.



