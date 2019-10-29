Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:12 ص
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أحمد شاكر
Advertisements
حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، على توجيه رسالة هامة بشأن النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

ورفض آل الشيخ الزج بإسمه من أجل الإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي يحاول البعض استغلالها بصفة مستمرة.

وقال آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" كل ما أنشره على صفحتي "من عند ربنا" ولا أخطط له".

وتابع:": ماحدث قبل ذلك مع الاهلي له جوانب كثيره، وأشخاص عديدة تدخلت، منهم ماكان تدخله ايجابي ومنهم من كان سلبي".

وأكمل:" مع مرور الوقت ارى أن صفحة الخلافات اصبح ليس لها معنى، يتم الزج اسمي للاساءة لمحود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وافصح : ارفض ذلك ورسالتي واضحة لكل من يستخدم اسمي في هذا، "لا كيانات ولا دول ولا جمهور له دخل في هذا الامر"

وأضاف:"أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، اتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شئ".

وأستكمل آل الشيخ :"هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركي آل الشيخ الاهلي والخطيب الأهلي أخبار تركي أل الشيخ

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"المهدي المنتظر".. يتسبب في غلق حسابك على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 7 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عمار السني يتحمل تكاليف مؤتمر الأهلي و"إماراتي" يتبرع بمليون دولار

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى "الخطيب"

تركي آل الشيخ: لن أتردد لحظة واحدة في دعم الأهلي ماديا إذا طلبوا مني ذلك

آل الشيخ يكشف حقيقة رغبة بيراميدز بضم أزارو عن طريق كوبري الصين

خالد أبو بكر: تركي آل الشيخ يعشق الأهلي والقيعي تتدخل لحل الأزمة (فيديو)

مُحامي تركي آل الشيخ: المستشار لم يسحب استثماراته من مصر حتى الآن.. ونجلا "مبارك" لا ينتوون ممارسة العمل السياسي (حوار)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status