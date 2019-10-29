عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي





ورفض آل الشيخ الزج بإسمه من أجل الإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي يحاول البعض استغلالها بصفة مستمرة.



وقال آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" كل ما أنشره على صفحتي "من عند ربنا" ولا أخطط له".



وتابع:": ماحدث قبل ذلك مع الاهلي له جوانب كثيره، وأشخاص عديدة تدخلت، منهم ماكان تدخله ايجابي ومنهم من كان سلبي".



وأكمل:" مع مرور الوقت ارى أن صفحة الخلافات اصبح ليس لها معنى، يتم الزج اسمي للاساءة لمحود الخطيب رئيس النادي الأهلي".



وافصح : ارفض ذلك ورسالتي واضحة لكل من يستخدم اسمي في هذا، "لا كيانات ولا دول ولا جمهور له دخل في هذا الامر"



وأضاف:"أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، اتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شئ".



وأستكمل آل الشيخ :"هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة".







حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، على توجيه رسالة هامة بشأن النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.