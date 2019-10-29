أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29/10/2019.. وتوقعات بإستمرار التراجع للمعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم

كسرت أسعار الذهب سلسلة الارتفاع التى شهدتها في الفترة الأخيرة، ليتراجع أمس الإثنين بنحو جنيهان، مع وجود توقعات أن يواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد نحو 3 جنيهات إخري، ليستهل تعاملات اليوم على استقرار، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر الذهب عيار 18 سجل 581.21 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 678.08 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 774.93 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,425 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 581.21 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 678.08 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 774.93 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,425 جنيه.

اسعار الذهب الأن

أسعار الذهب عالميًا:





تراجعت أسعار الذهب عالميًا، ليسجل سعر العقود الآجلة تسليم ديسمبر نحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.50 دولار إلى 1495.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1510.80 دولار خلال التعاملات.





وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12 دولاراً عند 1492.61 دولار للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1508.24 دولار للأوقية.



