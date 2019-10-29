أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29/10/2019.. وتوقعات بإستمرار التراجع للمعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
766 إلى 768
|
عيار 22
|
702 إلى 704
|
عيار 21
|
670 إلى 672
|
عيار 18
|
574 إلى 576
|
عيار 14
|
447 إلى 448
|
عيار 12
|
383 إلى 384
|
الاونصة
|
23.814 إلى 23.885
|
الجنيه الذهب
|
5,360 إلى 5,376
|
الكيلو
|
765.714 إلى 768.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
774.93جنيه
|
48.02$
|
سعر الذهب عيار 22
|
710.36جنيه
|
44.02$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
678.08جنيه
|
42.02$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
581.21جنيه
|
36.02$
|
سعر الذهب عيار 14
|
452.05جنيه
|
28.01$
|
سعر الذهب عيار 12
|
387.47جنيه
|
24.01 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
290.60جنيه
|
18.01 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,100 جنيه
|
1,493 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,425 جنيه
|
336.14 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
774,930 جنيه
|
48,019 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
25 أكتوبر
|
781.17
|
683.54
|
585.89
|
455.69
|
390.59
|
24 أكتوبر
|
780.46
|
682.92
|
585.36
|
455.27
|
390.23
|
23 أكتوبر
|
777.13
|
680.01
|
582.86
|
453.33
|
388.57
|
22 أكتوبر
|
775.31
|
581.49
|
582.86
|
452.27
|
387.66
|
21 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72
|
20 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72