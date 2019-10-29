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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29/10/2019.. وتوقعات بإستمرار التراجع للمعدن الأصفر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

كسرت أسعار الذهب سلسلة الارتفاع التى شهدتها في الفترة الأخيرة، ليتراجع أمس الإثنين بنحو جنيهان، مع وجود توقعات أن يواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد نحو 3 جنيهات إخري، ليستهل تعاملات اليوم على استقرار، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر الذهب عيار 18 سجل    581.21 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 678.08  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته774.93 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,425 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

تراجع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل   581.21 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر678.08 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 774.93  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,425 جنيه.


اسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 768

عيار 22 

702 إلى 704

عيار 21

670 إلى 672

عيار 18

574 إلى 576

عيار 14

447 إلى 448

عيار 12

383 إلى 384

الاونصة

23.814 إلى 23.885

الجنيه الذهب

5,360 إلى 5,376

الكيلو

765.714 إلى 768.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 774.93جنيه      

 48.02$

سعر الذهب عيار 22

 710.36جنيه

 44.02$

اسعار الذهب عيار 21

678.08جنيه       

42.02$

اسعار الذهب عيار 18

 581.21جنيه

36.02$

سعر الذهب عيار 14

452.05جنيه

28.01$

سعر الذهب عيار 12

387.47جنيه

24.01 $

سعر الذهب عيار 9

290.60جنيه

18.01 $

اسعار أوقية الذهب

24,100 جنيه

1,493 $

اسعار جنيه الذهب

5,425 جنيه

336.14 $

اسعار كيلو الذهب

774,930 جنيه

48,019 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59

24 أكتوبر

780.46

682.92

585.36

455.27

390.23

23 أكتوبر

777.13

680.01

582.86

453.33

388.57

22 أكتوبر

775.31

581.49

582.86

452.27

387.66

21 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.67

389.72

20 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.67

389.72

 

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، ليسجل سعر العقود الآجلة تسليم ديسمبر نحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.50 دولار إلى 1495.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1510.80 دولار خلال التعاملات.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12 دولاراً عند 1492.61 دولار للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1508.24 دولار للأوقية.

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