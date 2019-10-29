ليام باين يبدأ الترويج الأول لألبومه الجديد بحوار مع "MTV NEWS" (فيديو)



"LP1"

سيطلق ليام علي ألبومه الأول "LP1" وسيصدر قبل نهاية العام في السادس من نوفمبر المقبل من انتاج شركة "كابيتول للتسجيلات "، وسيضم الالبوم جميع أغاني ليام المنفردة مثل "ستريب ذات داون"،و اغنية "فور يو " بالتعاون مع المغنية ريتا اورا، واغنية"بولارايد" واخر اغنية له "ستاك ات اب "، وسيضم الالبوم ١٧ اغنية وقال: "أنا متحمس للغاية لإصدار ألبومي الأول في ديسمبر! لقد مررت بتجارب مذهلة على مدى السنوات القليلة الماضية والتي استخدمتها كمصدر إلهام لهذا السجل - لقد كانت حقيقية عمال الحب. "لقد عملت مع بعض الأشخاص الموهوبين بشكل لا يصدق في الاستوديو لإنتاج ألبوم يمثلني حقًا وأنا فخور جدًا به. دعمكم يعني العالم بالنسبة لي ولا أستطيع الانتظار حتى تسمعوا جميعًا بأنفسكم."



بعد تسجيل الألبوم في جميع أنحاء العالم في أماكن مثل لندن ونيويورك، عمل ليام مع بعض المشاهير مثل إد شيران وريان تيدر وزيد وجوناس بلو من بين العديد من الآخرين لإنشاء أول البوم منفرد له.



محادثته مع MTV NEWS

وأجرى ليام محادثة مع MTV NEWS أيضا عن علاقته السابقة، كشف ليام باين ان العديد من الفاتيات كسر قلبه في الماضي، بعد الانفصال عن النجمة شير كول في عام ٢٠١٨، يواعد ليام الانعارضة الأزياء البالغة من العمر ١٩ عاما ومشهوره علي موقع التواصل لاجتماعي "الانستجرام" مايا هنري وقال ليام "بصراحة مع الحب، أعتقد أنك لا تفهمه حقًا حتى يمنحك هذا اللدغة". استغرق الأمر وقتًا طويلًا بالنسبة لي. هناك شيء يؤذيني حقًا وقد جعلني أقدر الحب والناس كثيرًا" وأضاف " نوع من المكان في حياتي الآن حيث أدرك فقط أنه لا يستحق التضحية بسعادتي فقط لأن شخصًا ما قد يرى شيئًا ما. ليس لدي أي شيء أخفيه، لذلك أنا سعيد حقًا الآن والأمور جيدة ".



انفصال ليام عن شير

انفصل ليام عن شير السنة الماضية بعد عامين من المواعدة، الثنائي يمتلكان طفل في الثانية من عمره انجباه قبل انفصالهما، بعد الانفصال مباشرة بدآ في علاقة رومانسية مع مايا هنري،التي وصفها بأنها افضل صدية له قال ليام "لقد وجدت اعز أصدقائي حقيقيآ" ووضح انها تشعر بالراحة تجاه كل شيء وأضاف" لا أعتقد أنني سبق أن جربت ذلك من قبل في شخص ما، لذلك من المدهش مشاهدة ذلك بالفعل.







أجرى مطرب البوب ليام باين العضو السابق للفرقة الموسيقية "وان دايركشن" محادثة صريحة قبل إصدار أول ألبوم منفرد له في ديسمبر المقبل.صور المغني ليام البالغ من العمر ٢٦ عاما في قناة "ام تي في "في نادي "ريبتون" في لندن وجعل المعجبين ان يقوموا باختيار الملابس المناسبة الرائعة والجذابة التي يمكن أن يرتديها من أجل التصوير.