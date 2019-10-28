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التميمي يشكر القيادة لتعيينه محافظًا لـ "هيئة الاتصالات"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:20 م
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محمد بن سعود التميمي
محمد بن سعود التميمي
الفجر السعودي
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أعرب الدكتور محمد بن سعود التميمي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله -على الثقة الملكية بتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، داعيًا الله عز وجل أن يجعله أهلًا لهذه الثقة، وأن يعينه على حمل المسؤولية في سبيل خدمة هذا الوطن.


وأكد بمعاليه أن هذه الثقة الملكية الكريمة تعد الحافز الأهم نحو بذل الجهود الحثيثة؛ مواكبةً للدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع من قبل قيادة المملكة، ومواصلةً لمسيرة ريادتها في مختلف المجالات، وسعيًا في تقديم الأفضل لكل فردٍ على أرضها.

ودعا معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الله في ختام تصريحه أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.


. أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الاثنين، أمرا بتعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

 

الرقم : أ / 123

 

التاريخ : 29 / 2 / 1441هـ

 

بعون الله تعالى

 

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

ملك المملكة العربية السعودية

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

 

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

 

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.

 

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

 

أمرنا بما هو آت :

 

أولاً: يعين الدكتور / محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

 

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وكان الوسط الاقتصادي وخاصة سوق قطاع الاتصالات يترقب صدور قرار بتعيين محافظ جديد لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك بعد أن انتهت أمس فترة المحافظ السابق المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب، الذي أمضى 4 أعوام في منصبه.

 

ويمثل منصب المحافظ أهمية كبرى خاصة لشركات الاتصالات العاملة في القطاع، حيث تعد الهيئة الجهة الإشرافية على القطاع، وينظر لها على أنها رأس الحربة في نجاح تخصيص قطاع الاتصالات في المملكة، حيث تشرف على إصدار الرخص سواء للجوال أو للخدمات الأخرى.

 

ووفق مصادر (مال) فقد كلف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، نائب رئيس الهيئة لشئون الطيف الترددي حبيب شنقيطي بالعمل بمهام المحافظ لحين تعيين محافظ جديد، وهو المنصب الذي يتطلب صدور أمر ملكي فيه.

 

وكان الضراب قد عين في 17/6/1432 هجرية في منصب محافظ الهيئة خلفا للدكتور عبد الرحمن الجعفري، وكان قبلها قد انضم للهيئة في العام 2002، وتقلد منصب نائب المحافظ للشئون الفنية. وسبق له العمل في شركة الاتصالات السعودية عام 1998، كما سبقها عمله في وزارة البرق والبريد والهاتف (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حاليا).


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