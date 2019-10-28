رامز جلال معلقًا على صورته مع كلبته:"سيلفي مع ملكة جمال الكلاب"

يهتم الفنان رامز جلال على مشاركة متابعيه صور من يومياته الخاصة، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



نشر رامز عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"فيديو جديد له، ظهر فى الفيديو وهو برفقة كلبته، وعلق على الفيديو قائلا :"سيلفى مع ملكة جمال الكلاب".



يشار أن الفنان رامز جلال شارك فى الماراثون الرمضانى الماضى ببرنامج "رامز فى الشلال" وحقق من خلال نسب مشاهدة عالية.



يذكر أن آخر أعمال رامز جلال السينمائية مشاركته فى فيلم "سبع البرمبة"، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وبطولة كلا من: جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.



ومن أبرز النجوم الذين وقعوا في مقالب رامز جلال "فيفي عبده، أحمد فتحي، بشرى، أحمد رزق، آسر ياسين، شيماء سيف،ريا أبى راشد،مصطفى حجاج، سلوى خطاب والناقد طارق الشناوي وغيرهم.



لم يسلم الفنان رامز جلال من الشائعات، فمؤخرا تعرض لشائعة وفاة،وتصدر بسبب تلك الشائعة مركزا متقدما على قائمة البحث جوجل، وذلك بعد انتشار شائعات عبر السوشيال ميديا عن وفاته بسب هجوم عليه سمكه قرش بالبحر الأحمر أثناء تحضيرات لبرنامجه الجديد.