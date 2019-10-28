اخبار الزمالك اليوم الاثنين ٢٨ أكتوبر.. حقيقة إقالة ميتشو وتحديد موعد وصول الصفقة الإفريقية المميزة

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي حصل الفريق الابيض على راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام، وذلك عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الاثنين ٢٨ أكتوبر في السطور التالية :





صفقة وحيدة للزمالك في الشتاء

بات نادي الزمالك مجبر على التعاقد مع صفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد استخدام 4 استبدالات قبل بداية الموسم الكروي.

وتتيح اللائحة لكل نادي استخدام 5 استبدالات في موسم الانتقالات الشتوي لكن الزمالك استنفذ 4 مقاعد من الاستبدال حتى الآن

وجاء على رأس اللاعبين الذين تم استبدالهم من القائمة كل من أيمن حفني المنضم لمصر للمقاصة وأحمد مدبولي المنضم إلى صفوف الإسماعيلي.

وبات الزمالك مجبر على ضم صفقة وحيدة خلال ميركاتو الشتاء المقبل فقط، في الوقت الذي كان البعض يجهز لإتمام أكثر من صفقة بين صفوف الفريق.





الزمالك يحسم مصير ميتشو

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد مطالبة البعض بإقالة المدرب في الفترة القادمة .

وطالبت جماهير الزمالك سرعة تدخل إدارة النادي لإقالة ميتشو من تدريبات الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج في المرحلة الماضية خاصة بعد خسارته أمام الأهلي في السوبر والفوز على الفريق السنغالي بهدف نظيف في الإياب في مباراة لم يقدم فيها الفريق الأبيض مستوي جيد.

وبالرغم من بعض المطالب بإقالة ميتشو، إلا أن هناك ثقة كبيرة داخل مجلس الإدارة في المدير الفني ولا يوجد أي قرار رسمي حول إقالته من التدريبات.

ويسعي الزمالك للحفاظ على مدربه لضمان استقرار الفريق وعدم إجراء تعديلات فى الجهاز الفنى بشكل مبكر مع منح المدرب الفرصة الكاملة هذا الموسم.





الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع عمر جابر

استقر مسئولو نادي الزمالك على تأجيل صفقة عمر جابر لاعب فريق بيراميدز إلى مطلع الموسم الجديد وعدم ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر عمر جابر من أفضل اللاعبين حاليًا ويقدم مستويات مميزة مع فريق بيراميدز ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وأكد المصدر أن قيد اللاعب في القائمة الافريقية مع بيراميدز وعدم أحقيته في المشاركة مع الزمالك بدوري أبطال افريقيا خلال الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن الإدارة ترغب في الاستفادة بالصفقات الجديدة في البطولة الافريقية لتدعيم صفوف الفريق وسد النقص.

ويضع مسئولو النادي إسم عمر جابر ضمن أولوياتهم في ظل إجادته بأكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر وهو ما يمثل إضافة للزمالك.





ثلاث مواجهات ودية في معسكر ٦ اكتوبر

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميلوتن سريديوفيتش "ميتشو" خوض الابيض لثلاثة مواجهات ودية خلال المعسكر التحضيري المقرر إقامته في احد فنادق مدينة ٦ اكتوبر.

وجاء قرار ميتشو بخوض ثلاثة مواجهات ودية بمعسكر ٦ اكتوبر ضمن البرنامج الموضوع من خلال الجهاز الفني وإدارة الكرة، حيث بدأت الإدارة البيضاء في البحث عن الفرق المقرر مقابلتها.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات لمدة ٦ أيام وذلك عقب الفوز على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف نظيف في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والصعود إلى دور المجموعات من المسابقة.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا في مدينة ٦ اكتوبر على هامش التوقف الدولي للمنتخب الوطني، استعدادا لمواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا





خمسة لاعبين من الزمالك في معسكر المنتخب الوطني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري قائمة الفراعنة للمعسكر التحضيري المقرر إقامته يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في ضمن مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وتواجد الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو في القائمة المبدئية التي أعلن عنها البدري اليوم.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم :





محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).





كاسونجو يعود إلى الزمالك في الشتاء

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عودة المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم الأبيض.





وأرسل المجلس الابيض تذاكر الطيران إلى اللاعب من اجل التواجد في القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من اجل التدريب مع الفريق حتى فتح باب الانتقالات بشهر يناير المقبل.





ومن المقرر ان يتواجد المهاجم الكونغولي في القاهرة خلال الأسبوع المقبل للانضمام إلى تدريبات الفريق الابيض.



