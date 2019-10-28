أخبار الأهلي اليوم الاثنين 28-10-2019.. صفقة كبرى على أعتاب المارد الأحمر والإطاحة بالنجم "الهداف"

الفجر الرياضي

الأهلي يواجه العروبة الإماراتي في معسكره الخارجي



الكشف عن موعد عودة محترفي الأهلي في غياب "ديانج"



مفاجأة من فايلر لصالح جمعة



الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود



الأهلي يكشف سر تواجد 10 لاعبين فقط في المران الجماعي







يبدو أن الأهلي عازم على حصد بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى استعادة لقب دوري إفريقيا المفقود في الموسم الجاري.



الأهلي يقترب من الإطاحة بنجمه والتعاقد مع صفقة مميزة

ويبحث الأهلي عن العناصر المميزة التي تمكنه من التربع على عرش الكرة الإفريقية من جديد تحت قيادة السويسري رينيه فايلر الذي قاد الأهلي للتألق من جديد عقب توليه المهمة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

القلعة الحمراء بات قريبا للغاية من التعاقد مع مهاجم مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وناديه إلى مراحل متقدمة.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم مغربي من العيار الثقيل تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي وأن الصفقة في طريقها للانتهاء بعد مراسلات الناديين في الساعات الماضية لحسم الصفقة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط تدعيم الفريق بصفقتين سوبر في يناير المقبل في مركزي الهجوم والدفاع.

وظهر محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربي ومهاجم مغربي أخر هو سفين رحيمي في الصورة من أجل تعاقد الأهلي معهما في الميركاتو الشتوي المقبل على حساب وليد أزارو الذي اقترب من الرحيل في يناير القادم.

ويرحب وليد أزارو بالخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بشرط الحصول على نفس راتبه مع المارد الأحمر.

وكانت إدارة الأهلي قد رحبت بفكرة رحيل أزارو على أن يتم التعاقد مع مهاجم إفريقي آخر يكون على مستوى عالي.

بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة وجه نادي بيراميدز صدمة قوية للأهلي في صفقة التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

وكان النادي الأهلي قد أبدي اهتمامه بالتعاقد مع تراوري لاعب وسط بيراميدز بعد إصابة محمد محمود في الأيام الماضية بقطع في الرباط الصليبي وخروجه من الحسابات.

وجاء تفكير الأهلي في التعاقد مع تراوري بعد تألقه في المباريات الماضية مع بيراميدز وكان له دور حاسم في حصد العديد من النقاط لفريقه سواء في البطولة المحلية أو الإفريقية.

ويرفض بيراميدز فكرة رحيل اللاعب لحاجة الفريق لخدماته خاصة مع الاقتراب من بلوغ دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب بحثه عن تحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري المصري.

وانضم البوركيني إيريك تراوري لنادي بيراميدز في يناير 2018 قادماً من فريق مصر المقاصة 2018 في صفقة تقدر تجاوزت حاجز الـ2 مليون يورو.

الأهلي يتحرك لضم صفقتين من العيار الثقيل

يكثف مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحركاتهم من أجل لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تحركات الأهلي تأتي في ظل رغبة الإدارة والمدرب السويسري رينيه فايلر في الاستفادة من عملية الاستبدال حيث يتبقى للفريق ورقتين يمكنهما المغادرة في فترة الانتقالات الشتوية بعد خروج كل من أحمد حمدي وباسم علي إلى الجونة ومحمد شريف إلى إنبي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الأهلي استقر على ضم صفقتين في يناير ، سيكون أحدهما لاعب مدافع وهو يفاضل بين أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون وأسامة جلال مدافع إنبي.







شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 28-10-2019 العديد من الأخبار والأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة ومجلس إدارة النادي.ويستعرضأهم أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 28-10-2019 :-يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية خلال معسكره الخارجي بالإمارات.ويدخل فريق الأهلي معسكره الخارجي يوم ٣١ من الشهر الجاري بالإمارات في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من الموسم الحالي.ويواجه الأهلي نظيره العروبة الإماراتي في مباراة ودية خلال معسكره الخارجي، بعد تعذر مواجهة بني ياس بسبب انتظام بطولة الدوري الإماراتي.واستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء أمس الأحد عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعبين الأفارقة سوف ينتظمون في تدريب غدًا الثلاثاء بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام في المران في الموعد المحدد لهم.فيما يستمر غياب اللاعب أليو ديانج المنضم إلى منتخب مالي الأوليمبي، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا المقرر اقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.كما يغيب عن تدريب الأهلي لاعبو المنتخب الأولمبي الذين انتظموا في المعسكر استعدادًا لبطولة في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض اللاعبون المشاركون في المران تقسيمة شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية.مؤمن زكريا يظهر في مران الأهلي وانتظام وليد سليمان وغياب وحيدظهر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.وجاء حضور اللاعب للنادي الأهلي من أجل خوض تدريبات تأهيلبة وعلاجية، حيث ينفذ حاليًا البرنامج الذي وضعه الطبيب الألماني.وفي سياق أخر انتظم الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الاثنين.وكان الثنائي قد غابا عن مران الأهلي أمس بعد حصولها على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني.وفي سياق متصل حصل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.ويؤدي الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش قبل السفر إلى الإمارات لخوض معسكر خارجي هناك لمدة أسبوع يتخلله خوض الفريق لمباراة ودية.فاجئ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب وسط الفريق بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات القادمة بعد فترة التوقف الدولي.واستقر مدرب الأهلي على إنهاء تجميد صالح جمعة لمنحه فرصة جديدة في الأهلي والمشاركة في وديات الفريق المقبلة طالباً منه الظهور بشكل جيد في التدريبات لاستعادة اللياقة البدنية.ويسعي مدرب الأهلي لتجهيز صالح جمعة من الناحية البدنية والفنية حتي يكون بديلاً للاعب محمد مجدي أفشة بعد تعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي مرة أخري في الأيام الماضية.ويفكر فايلر في مشاركة صالح جمعة بالمباريات الودية لاستخدام سياسة التناوب مع أفشة حتي لا يتعرض اللاعب للإرهاق البدني نتيجة لضغط المباريات.وطالب جهاز الكرة بالأهلى صالح جمعة باستغلال الفرص التى سوف تتاح له والتركيز مع الفريق، خصوصا أنه لم يشارك فى أى مباراة تحت قيادة فايلر.طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط تدعيم الفريق بصفقتين سوبر في يناير المقبل في مركزي الهجوم والدفاع.وظهر محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربي ومهاجم مغربي أخر هو سفين رحيمي في الصورة من أجل تعاقد الأهلي معهما في الميركاتو الشتوي المقبل على حساب وليد أزارو الذي اقترب من الرحيل في يناير القادم.ويرحب وليد أزارو بالخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بشرط الحصول على نفس راتبه مع المارد الأحمر.وكانت إدارة الأهلي قد رحبت بفكرة رحيل أزارو على أن يتم التعاقد مع مهاجم إفريقي آخر يكون على مستوى عالي.تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سبب الغيابات في صفوف الفريق خلال المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش الذي شارك به 10 لاعبين إلى جانب الحارسين شريف اكرامي وعلي لطفي، وذلك في بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف.وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدًا الثلاثاء في مران الفريق.واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، ومنح فايلر، راحة إضافية لبعض اللاعبين في صفوف الفريق، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركة أكثر من لاعب في معسكر المنتخب الوطني.وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد أعلن أمس قائمة المنتخب التي ضمت 10 لاعبين من الأهلي، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعبين الأفارقة سوف ينتظمون في تدريب غدًا الثلاثاء بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام في المران في الموعد المحدد لهم.فيما يستمر غياب اللاعب أليو ديانج المنضم إلى منتخب مالي الأوليمبي، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا المقرر اقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.كما يغيب عن تدريب الأهلي لاعبو المنتخب الأولمبي الذين انتظموا في المعسكر استعدادًا لبطولة في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.