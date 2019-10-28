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انتكاسة في ليفربول.. نجم الريدز يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:37 م
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ليفربول
ليفربول
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنلجيزي خبرًا صادمًا بشأن نجم الريدز بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة.

وكان المدافع الكاميروني جويل ماتيب قد غاب عن مباراة ليفربول أمس أمام توتنهام بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بسبب الإصابة.

وكشتف تقارير صحفية في إنجلترا بأن ليفربول أصبح قد يفقد لخدمات اللاعب الكاميروني لمدة 6 أسابيع.

وأضافت التقارير بأن اللاعب تعرض لانتكاسة ة أثناء فترة تعافيه من الإصابة, هناك إمكانية أن تمتد فترة غيابه إلى شهر ونصف.

ولن يتمكن ماتيب من المشاركة في مباريات ليفربول المقبلة قبل التوقف الدولي، ليمثل بذلك ضربة قوية للمدرب الألماني يورجن كلوب والذي اعتمد عليه في التشكيل الأساسي للفريق منذ بداية الموسم.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه أستون فيلا في الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة العاشرة

1- ليفربول 28 نقطة.
2- مانشستر سيتي 22 نقطة.
3- ليستر سيتي 20 نقطة.
4- تشيلسي 20 نقطة.
5- أرسنال 16 نقطة.
6- كريستال بالاس 15 نقطة.
7- مانشستر يونايتد 13 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.
9- بورنموث 13 نقطة.
10- وست هام يونايتد 13 نقطة.
11- توتنهام 12 نقطة.
12- وولفرهامبتون 12 نقطة.
13- بيرنلي 12 نقطة.
14- برايتون 12 نقطة.
15- استون فيلا 11 نقطة.
16- إيفرتون 10 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نوريتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.

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