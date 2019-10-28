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تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة قطار الإسكندرية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:56 م
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النائب علاء والي
النائب علاء والي
أمنية فوزي
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علق النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، على واقعة قفز راكبين من قطار الإسكندرية، قائلًا "إنه قدم استجوابًا لوزير النقل بعد واقعة إلقاء راكبين من قطار الإسكندرية".

وأكد "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن المسئولية الأولى والأخيرة لوزير النقل، متابعًا: "المسئولية تقع على وزير النقل قبل أي حد تاني"، داعيًا وزير النقل للقاء في مجلس النواب، معلقًا: "لا نقبل بما حدث".

وأضاف أن نمط سلوك المصريين تغير بعد الظروف العصيبة التي مرت بها مصر، وتابع موجهًا حديثه لـ المسئولين، قائلًا: "يا جماعة محتاجين رأفة ورحمة بالمصريين والغلابة، مش ممكن نفتح باب القطر ونرميه".

وطالب البرلماني، بإعدام المتسبب في الواقعة، متابعًا: "مش هنمشي بسكاكسن في الشارع للناس".
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