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موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد غدا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:52 م
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برشلونة
برشلونة
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يستضيف فريق برشلونة منافسه بلد الوليد غدًا الثلاثاء، على ملعب "الكامب نو" معقل البارسا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2019 - 2020.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني:-
وستُقام مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة و الساعة 11:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني:-
وستُذاع مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني على شاشة قناة "أون سبورتس إتش دي 4" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني:-

ومن المتوقع أن يبدء برشلونة مباراته أمام بلد الوليد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمو لينجليه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا.

خط الوسط: آرتور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

ولا توجد غيابات بصفوف فريق برشلونة ضد بلد الوليد بداعي الإصابة، بينما سيغيب عثمان ديمبيلي عن اللقاء بسبب الإيقاف.

جدير بالذكر أن برشلونة تمكن من تحقيق فوزًا كاسحًا على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر غرناطة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا في مفاجأة كبيرة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، والذي يتبقي له مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد، بينما يقبع ريال مدريد في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ومن المفترض، أن يلتقي برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو في الجولة العاشرة من الليجا في الكلاسيكو الإسباني، وبالتحديد يوم السبت 26/10/2019، إلا أن الاحتجاجات التي تشهدها مقاطعة كتالونيا جعلت الاتحاد الإسباني يُقرر تأجيل المباراة إلى شهر ديسمبر المقبل، وذلك خوفًا من العواقب المتوقعة حال إقامتها في هذه الفترة.
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