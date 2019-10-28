جامعة الفيوم: إعلان أسماء طلاب القيادة الذاتية بالمدن الجامعية

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أعلن الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب الفائزين بالقيادة الذاتية بالمدن الجامعية للطلبة، بحضور الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والأستاذة فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية، وعدد من العاملين والطلاب وذلك اليوم الاثنين الموافق 28102019.



وأوضح الأستاذ الدكتور خالد عطالله، أن طلاب القيادة الذاتية هم الوسيط بين طلاب المدن الجامعية والإدارة، كما يحق لمقرري عام طلاب القيادة الذاتية للطلبة والطالبات حضور إجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لعرض ومناقشة المشكلات التي تواجه طلاب المدن وايضا عرض مقترحاتهم.



وأضاف أن الانتخابات تم اجرائها على مدار اليومين الماضيين وتم اختيار الطلاب محمد عبد المنعم سيد، مقررًا للإسكان الطلابي 1 وهشام أشرف مقررا للإسكان الطلابي ٢ إبراهيم شريف عبد الحميد، مقررا للإسكان الطلابي ٤ ثم تم اختيار محمد عبدالمنعم سيد، مقرر عام لطلاب القيادة الذاتية للمدن الجامعية للطلبة.



كما قام الأستاذ الدكتور خالد عطالله بتفقد المطاعم وغرف الإقامة بالمدن الجامعية مشددًا على ضرورة المحافظة على نظافتها وضرورة الحفاظ على حقوق الطلاب على كافة المستويات.



كما قام بالاستماع إلى آراء ومقترحات الطلاب واعدا إياهم بتوفير مناخ مناسب ملائم للراحة والتحصيل الدراسي وممارسة الانشطة الطلابية المختلفة.



