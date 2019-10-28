طب المنصورة يختتم ورشة عمل جراحات السمنة المفرطة

اختتمت فعاليات ورشة عمل جراحات السمنة المفرطة التي نظمتها كلية الطب بجامعة المنصورة بمركز التعليم والتدريب الجراحى بمستشفى الجامعة الرئيسي.



أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات الجامعة، الدكتور وائل خفاجى رئيس أقسام الجراحة العامة، الدكتور حسام غازى رئيس ورشة العمل.



وشارك في الورشة نخبة متميزة من خبراء جراحات السمنة من جامعة المنصورة وجامعة الإسكندرية يحاضر بالورشة الدكتور السعيد الكيال، وائل نبيل أستاذا الجراحة بجامعة الإسكندرية.



استمرت فعاليات ورشة على مدار ثلاثه أيام. شملت الفعاليات العمليات المختلفه في جراحات السمنه ومنها عملية تكميم المعدة وعملية تحويل المسار الكلاسيكي وتحويل المسار المصغر وتحويل المسار ثنائي التقسيم وأيضا عمليات طي المعدة.



قام بإلقاء هذه المحاضرات الدكتور حسام غازي، الدكتور محمد أنور، الدكتور أحمد فضالي، الدكتور عمرو مدين، وفي الختام تم توزيع الشهادات على الأطباء الحضور المشاركين.