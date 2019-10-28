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خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار مواد البناء

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:29 م
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نعمان خالد المحلل الاقتصادي
نعمان خالد المحلل الاقتصادي
أمنية فوزي
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كشف نعمان خالد، المحلل الاقتصادي الكلي بشركة سي آي كابيتال، أسباب انخفاض أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، قائلًا إن بعض القطاعات لها أسبابها الخاصة مثل قطاع الحديد والأسمنت، ولكن هناك أسباب عامة.

وأوضح "خالد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن انخفاض أسعار الدولار في مقابل الجنيه، ووجودعرض كبير يفوق حجم الطلب، وانخفاض حجم الطلب على مختلف القطاعات، ساهموا في انخفاض أسعار مواد البناء.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تجميع كل المنتجين تحت سقف واحد، لافتًا إلى أن تراجع معدل التضخم بدأ ينعكس على أسعار بعض السلع.

في حين قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في معدلات النمو ووصوله إلى 5.6% هو أمر جيد، لكن نمو الصادرات بنسبة 3% للسع غير البترولية في تسعة أشهر هو رقم قليل ويعكس عدم استفادة قطاع الصادرات من تعويم الجنيه وهو رقم يحتاج لتحليل وقراءة متأنية.

وأضافت "الحديدي"، أن المؤشر الأهم هو انعكاس تراجع معدل التضخم على حياة المصريين لأول مرة منذ صعوده الأكبر في 2016، مع انخفاض بعض السلع مثل مواد البناء والسيارات واللحوم والدواجن، وبالتالي هناك انخفاض في الأسعار مما ينعكس على حياة المواطنيين بشكل جزئي وليس كل شيء.
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الكلمات المفتاحية

الصادرات الحديد والأسمنت التضخم أسعار مواد البناء أسعار الدولار

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