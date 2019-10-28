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دفن أشلاء البغدادي في البحر وفقا للشريعة الإٍسلامية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:25 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أعلن الجنرال مايك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، اليوم (الاثنين)، إن السلطات الأميركية تخلصت من أشلاء زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، ولا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

وقال ميلي للصحافيين في إفادة بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): «عملية التخلص من أشلائه اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: "لقد تم اعتقال رجلين بالغين حيين... وهما الآن محتجزان لدينا في منشأة آمنة".

وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز»: " دُفن رفات البغدادي في البحر وفقاً للشريعة الإٍسلامية"

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، أمس (الأحد)، أن البغدادي فجّر حزاماً ناسفاً ليقتل نفسه عندما اقتربت منه القوات الأميركية خلال عملية عسكرية أميركية شمال غربي سوريا.

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اليوم الجنرال ميلي أبو بكر البغداد

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