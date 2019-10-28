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أول صورة لضحية قطار "الأقصر - الإسكندرية"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:25 م
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الشاب محمد عيد
الشاب محمد عيد
نجلاء البسيوني _أيمن يحي
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حصلت "الفجر " على أول صورة للشاب محمد عيد 23 عاما، والذي لقى مصرعه صباح اليوم، في حادث القطار VIP  رقم 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى القاهرة، إجبار الكمسرى خروجه هو وصديقه من القطار في أثناء سيره بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

بدأت الواقعة فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، عندما وقعت مشاجرة بين رئيس قطار VIP رقم 934 يدعى "م. ه" وبين محمد عيد ٢٢ سنه، وأحمد محمد ٢٥ سنه عقب اكتشف عدم وجود تذاكر معهما ومستقلين العربة المكيفه وطلب منهما دفع ثمن التذكرة فأخبروه أنهم لايمتلكون ثمن التذكرة مضيفا شاهد العيان أن الكمسري طلب منهم إثبات شخصية حتي يقوم بتحرير محضر لهما ولكن لم يتواجد معهم قائلا " اتحايلوا عليه وحلفوله أنهم مش معاهم لا فلوس ولا ورق وأنهم بيسترزقوا على باب الله وكان تمن التذكرة ٧٠ جنية ومحدش من الركاب معاه يدفعلهم". 

وأضاف محمد خميس، أحد شهود العيان في القطار، أن الكمسري بعد المناقشة قام بتخيرهم بدفع الفلوس أو القفز من القطار وهما قاموا باختيار القفز من القطار لأنهم لم يوجد معهم أي أموال ذهب وأحضر مفاتيح الأبواب وقام بفتح باب القطار وقال لهم اتفضلوا كان القطار وقتها في قرية دفرة قفز الأول بعيدًا عن القطار ولكن الثاني وقع تحت القطار ورد الكمسري قائلا "في داهية" علي حسب شهادة الشاهد على الواقعة.

ومن الجدير بالذكر أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو  يوضح قيام كمسري بإجبار شابين علي القفز من القطار لعدم دفعهم التذاكر ماأدى لوفاة أحدهما أسفل عجلات القطار وإصابة الأخر بكدمات خطيرة ونقلا لمستشفى الجامعى بطنطا وتم القاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.


وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في أثناء سير القطار 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار لاثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفعها، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل في نظام الإشارات بالمحطة، ونزلا من القطار في أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، ونقل إلى مستشفى طنطا العام.

وتحفظت شرطة السكة الحديد على رئيس القطار، وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار، وسفري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الهيئة لمعرفة الحقيقة.
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الكلمات المفتاحية

دفع الأجرة ثمن التذكرة اليوم القفز من القطار

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