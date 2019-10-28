Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مسئولو برشلونة على مشارف حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات القادمة.


وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن برشلونة بقيادة جوسيب ماربيا بارتوميو فتح مفاوضات رسمية مع النرويجي هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.


واضاف الموقع، أن هالاند قد أظهر موهبته للجميع بعد مباراته التاريخية الرائعة ضد هندوراس في كأس العالم تحت 20 سنة، حيث سجل تسعة أهداف بالإضافة إلى مستواه الرائع مع سالزبورج وهو في عمر الـ19 سنة.


ويسعي برشلونة للتعاقد مع هالاند مهاجم سالزبورج ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز في الصيف المقبل وقد تكلف الصفقة النادي دفع 35 مليون يورو.


وكان نادي ريال مدريد قد دخل هو الأخر في سباق التعاقد مع هالاند لكن برشلونة فتح مفاوضات مبكرة ويبدو أنه في طريقه لحسم الصفقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هالاند سواريز ريال مدريد بيريز برشلونة بارتوميو

أخبار تهمك

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة المستحيلة.. فلورنتينو بيريز يُجهز لإعادة "الأسطورة" إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أخبار محمد صلاح اليوم الإثنين 28 أكتوبر: أخر تفاصيل إصابة صلاح والكشف عن مدة غيابه والبشري السارة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

عاجل.. الإعلام الأمريكي: تم إلقاء جثة "البغدادي" في البحر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"السكة الحديد" توضح تفاصيل سقوط شخصين من القطار 934 الإسكندرية/الأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

حريق في برشلونة بسبب نيمار.. وبارتوميو يقول كلمته

موندو ديبورتيفو: صفقة كبري تقترب من برشلونة

مانشستر سيتي يحصل على توقيع "صاحب الهاتريك" قبل ليفربول

أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الريال و340 مليون يورو لضم صفقتي الموسم وصراع جديد مع برشلونة على موهبة ألمانيا

ريال مدريد يستعد لضم كبري المواهب الشابة.. تفاصيل جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status