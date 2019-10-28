برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مسئولو برشلونة على مشارف حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات القادمة.









وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن برشلونة بقيادة جوسيب ماربيا بارتوميو فتح مفاوضات رسمية مع النرويجي هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.









واضاف الموقع، أن هالاند قد أظهر موهبته للجميع بعد مباراته التاريخية الرائعة ضد هندوراس في كأس العالم تحت 20 سنة، حيث سجل تسعة أهداف بالإضافة إلى مستواه الرائع مع سالزبورج وهو في عمر الـ19 سنة.









ويسعي برشلونة للتعاقد مع هالاند مهاجم سالزبورج ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز في الصيف المقبل وقد تكلف الصفقة النادي دفع 35 مليون يورو.









وكان نادي ريال مدريد قد دخل هو الأخر في سباق التعاقد مع هالاند لكن برشلونة فتح مفاوضات مبكرة ويبدو أنه في طريقه لحسم الصفقة.



