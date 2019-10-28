البورصات الأوربية تسجل أعلي مستوي في 22 شهر بنهاية التعاملات اليوم

سجلت البورصات الأوربية أعلي مستوي في 22 شهر بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل البريكست.





وقاد الارتفاع بالبورصات الأوربية قطاع السيارات الذى صعد بنسبة 1.9 بالمائة، في حين تراجع قطاع البنوك بنحو 0.4 بالمائة بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال لبنك "إتش.إس.بي.سي".





وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم منح بريطانيا فترة 3 أشهر إضافية لتنفيذ البريكست بدلاً من تنفيذه يوم الخميس من الأسبوع الجاري.





وقال الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة بأن الصين والولايات المتحدة قريبان من إنهاء أجزاء من الإتفاق الأولي التجاري، كما ذكر الرئيس الأمريكي اليوم أنه يتوقع التوقيع على المرحلة الأولية من الصفقة قبل الموعد المحدد.





وتباطأ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.





وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 398.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.





وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة عند 5730.5 نقطة.





وقفز مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.09 بالمائة مُسجلاً 7331.2 نقطة، فيما زاد مؤشر" داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة عند 12941.7 نقطة.





وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1098 دولار.