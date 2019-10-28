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وزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الخامس لوزراء أوقاف الخليج

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:08 م
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عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
الفجر السعودي
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يرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد غداً الثلاثاء في العاصمة مسقط ، ويناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.


ويضم الوفد السعودي المرافق لمعاليه خلال الزيارة نائب محافظ هيئة الأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل، ومستشار معالي الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود والمستشار المشرف على الإدارة القانونية بالوزارة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم آل الشيخ، والأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور سليمان بن باتل الباتلي، وعدد من المسؤولين بالوزارة وهيئة الأوقاف.


وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد وصل مساء اليوم إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني الشيخ عبدالله بن محمد السالمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد بن علي الثقفي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة وكبار المسؤولين بوزارة الأوقاف العمانية.


ووقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية  في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي.


وتتضمن مذكرة التفاهم، التعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته وموقفه من القضايا المعاصرة بتبادل الخبرات البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية وتنظيم معارض مشتركة، فضلًا عن التعاون في شؤون المساجد وعمارتها، وفي خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتزويد المشيخة الإسلامية بنسخ من إصدارات المجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ كتاب الله.

وكان آل الشيخ قد استقبل في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض، رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، الذي يزور المملكة حاليًّا والوفد المرافق له.

وقال الوزير، إن الوزارة، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، تعمل مع الجهات المعنية بالشأن الإسلامي في مختلف دول العالم، انطلاقًا من دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين؛ لإظهار سماحة الدين ووسطيته، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب.

وبين آل الشيح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تشهد تحولًا كبيرًا في جميع المجالات، ومن ذلك ما يتعلق بالشؤون الإسلامية، وحماية المنابر، وضبط المناشط الدعوية؛ بحيث تكون على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، ووفق منهج الوسطية والاعتدال، لافتًا إلى أن ولي العهد يعمل ليلًا نهارًا لتطوير المملكة في كل المجالات وفق رؤية 2030.


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الكلمات المفتاحية

وزير الشؤون الاسلامية وزراء أوقاف الخليج رئيس المشيخة الاسلامية خامس ترأس اجتماع

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