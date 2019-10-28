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نتنياهو يتهم إيران بنقل صواريخ لليمن لضرب إسرائيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:07 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران يوم الاثنين بنشر صواريخ في اليمن وفي أماكن أخرى بنية مهاجمة إسرائيل.

وقبل لقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قال نتنياهو: "تسعى إيران إلى تطوير ذخيرة موجهة بدقة يمكن أن تصل إلى أي هدف في الشرق الأوسط ومحيطه يتراوح بين 5 و 10 أمتار".

مضيفًا: "إنهم يريدون وضعها في العراق وسوريا، وتحويل ترسانة لبنان البالغة 130 ألف صاروخ إلى ذخائر موجهة بدقة" كما أصر علي إنهم يسعون أيضًا إلى تطوير ذلك وقد بدأوا بالفعل بوضع ذلك في اليمن بهدف الوصول إلى إسرائيل من هناك أيضًا.

وقال منوشين، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط والهند "لدينا وجهة نظر مشتركة فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله إيران على المنطقة والعالم" وتحدثنا عن "حملة الضغط القصوى" الأمريكية التي تنطوي على عقوبات.

وقد شعر الإسرائيليون بالقلق إزاء قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا المجاورة، والتي تم انتقادها باعتبارها تخليًا عن الأكراد الذين يقاتلون ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أن، هناك مخاوف من أن إسرائيل هي الأخرى قد تتخلى عنها حليفها الأكثر أهمية، إضافة إلى المخاوف التي طال أمدها من أن إيران يمكن أن تتحرك لملء أي فراغ في سوريا.

وقد كان جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه من بين المسؤولين الأمريكيين الذين رافقوا منوشين في رحلته.

 

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الكلمات المفتاحية

نتينياهو اليوم اسرائيل

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