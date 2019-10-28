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بعد واقعة قطار الإسكندرية.. مصدر بالسكة الحديد: ندرس تأهيل الكمسارية نفسيًا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:58 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة كانت قد تبنت برنامج تأهيل نفسي لسائقي القطارات وذلك في أعقاب حادث محطة مصر برمسيس مارس الماضي لتفادي الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية. 

وأوضح في تصريح خاص للفجر، بعد سؤاله عن وجود برنامج تأهيل نفسي للكمسارية خاصة وهم الفئة الأكثر تعامل مع الجمهور، أنهم سيضعون هذه النقطة في اعتبارهم وسيتم البدء في وجود برنامج تأهيل نفسي للكمسارية. 

هذا وقد أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا حول تفاصيل سقوط شخصين من القطار 934 الإسكندرية الأقصر.

وأعلنت أن رئيس قطار 934 مكيف الاسكندرية الاقصر طالب أثنان من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها. 

حيث قاما بالنزول اثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الاشارات بالمحطة، أدى قفزهما من القطار سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الاخر وتم نقلهما بالاسعاف لمستشفى طنطا العام. 

وأضافت انه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد  وجاري عرضه على النيابة العامة  بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف  رئيس القطار وسفرى القطار لحين أنتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين ان الراكبان من الباعة الجائلين. 

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية والإخبارية  بالرجوع الى المصادر الرسمية  بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

ومن جانبه اكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وانه يحرص دائما على  حياة كافة المواطنين وان التحقيقات ستظهر الحقيقة وانه  سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور  في حالة ثبوت الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

سقوط شخصين من قطار دفع الأجرة

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