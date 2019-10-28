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رئيس المكتب السياسي لـ"حماس": متمسكون بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:33 م
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وكالات
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أحترمت حركة حماس، قدرة وحرفية لجنة الانتخابات المركزية على تنظيم الانتخابات العامة، حسبما أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، وأكد على جاهزية الحركة على المشاركة في انتخابات شاملة.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي عُقد، بقطاع غزة مع وفد لجنة الانتخابات المركزية: "إننا قدمنا احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة، والآتية حيث أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت ومن حيث المآلات والنتائج".
وتابع هنية: "إننا متمسكون بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، تشريعية، مجلس وطني)، وأيضا متمسكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية، وأكدنا على أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية ونحن في حركة حماس جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية".
وأضاف: "جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة".
ويذكر أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وصل اليوم الاثنين إلى قطاع غزة، والتقى قادة حماس والفصائل الفلسطينية لبحث آلية إجراء الانتخابات.
حركة حماس
هي حركة فلسطينية "إسلامية، وسُنية، وشعبية، ووَطنية" مقاومة للاحتلال الصهيوني، وهي جزء من حركة النهضة الإسلامية، تؤمن أن هذه النهضة هي المدخل الأساسي لهدفها وهو تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، وهي أكبر الفصائل الفلسطينية تمثيلًا في المجلس التشريعي الفلسطيني حسب آخر انتخابات تشريعية في فلسطين عام 2006، جذورها إسلامية وتعرف نفسها على أنها حركة تحرر وطني ذات فكر إسلامي وسطي معتدل.
ينحصر نضالها وعملها في قضية فلسطين، ولا تتدخل في شؤون الآخرين، ترتبط حركة حماس فكرياً بجماعة الإخوان المسلمين، تعمل على توفير الظروف الملائمة لتحقيق تحرر الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي للمشروع الصهيوني المدعوم من قبل قوى الاستعمار الحديث، وتحرير الأرض والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعودة اللاجئين والنازحين، وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الحقيقية، والعمل على خدمة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده بكل الوسائل وفي جميع المجالات، بما يمكنه من الصمود والثبات، وتحمل تبعات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتَعتبِر الحركة أرضَ فلسطين وقفاً إسلامياً ووطناً تاريخياً للفلسطينيين بعاصمتها القدس، وتعتمد الحركة النظام المؤسساتي تنظيمياً، وتعتمد الشورى في اتخاذ القرار ممثلاً في مجلس شورى الحركة، تحصر الحركة مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط، وليس لها أي معركة مع أي طرف في العالم، فهي لا تقاوم إلا من يقاتل الشعب الفلسطيني ويحتل أرضها، والمقاومة عند حماس وسيلة وليست غاية.
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