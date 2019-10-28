رئيس المكتب السياسي لـ"حماس": متمسكون بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية





أحترمت حركة حماس، قدرة وحرفية لجنة الانتخابات المركزية على تنظيم الانتخابات العامة، حسبما أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، وأكد على جاهزية الحركة على المشاركة في انتخابات شاملة.





وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، في مؤتمر صحفي عُقد، بقطاع غزة مع وفد لجنة الانتخابات المركزية: "إننا قدمنا احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة، والآتية حيث أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت ومن حيث المآلات والنتائج".





وتابع هنية: "إننا متمسكون بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، تشريعية، مجلس وطني)، وأيضا متمسكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية، و أكدنا على أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية ونحن في حركة حماس جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية".





وأضاف: "جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة".





ويذكر أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وصل اليوم الاثنين إلى قطاع غزة، والتقى قادة حماس والفصائل الفلسطينية لبحث آلية إجراء الانتخابات.



