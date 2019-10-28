بسبب سوء مستواه.. لاعب ليفربول يقترب من العودة إلى الفريق





اقترب لاعب ليفربول الإنجليزي المعار من العودة إلى الريدز من جديد في الفترة القادمة بسبب سوء مستواه الذي ظهر به مع فريقه الجديد.





كاريوس يقترب من العودة إلى ليفربول





كشفت صحيفة تاكفيم التركية أن نادي بشكتاش التركي يرغب في قطع إعارة لوريس كاريوس حارس الفريق والمعار من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.





سبب إقتراب رحيل كاريوس عن بشكتاش





وأكدت الصحيفة أن نادي بشكتاش يرغب في رحيل كاريوس عن صفوف الفريق في يناير القادم بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به مع الفريق منذ إنضمامه قادما من صفوف نادي ليفربول.





بديل كاريوس في بشكتاش





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بشكتاش حدد الإسباني فابري راميرز حارس مرمى نادي فولهام الإنجليزي للتعاقد معه في الشتاء القادم ليكون بديلا إلى كاريوس عند رحيله عن النادي.





انضمام كاريوس إلى بشكتاش





وكان لوريس كاريوس قد انضم إلى صفوف نادي بشكتاش في صيف عام 2018 قادما لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي ليفربول.





موقف ليفربول من عودة كاريوس





وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي ليفربول لا يرغب في عودة لوريس كاريوس إلى الفريق في الوقت الحالي نظرا لوجود لاعبين آخرين أفضل منه في مركزه.





ترتيب بشكتاش في الدوري التركي





ويتواجد نادي بشكتاش التركي في المركزالثامن من جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



