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فلورنتينو بيريز يصدم جماهير ريال مدريد وزيدان

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:09 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات والفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد حسن مصيره من إبرام تعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل، في يناير (كانون الثاني).



أكدت صحيفة "آس" المدريدية، أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، قرر عدم تعزيز صفوف الفريق، وبالتالي ستتأجل مفاوضات النادي مع لاعبي الوسط، الدنماركي كريستيان إريكسن، والهولندي فان دي بيك، والفرنسي بول بوغبا.



وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز لا يرغب في إهدار الوقت والمال خلال سوق الانتقالات المقبلة.



وأكدت أن "الملكي" لن يلجأ للسوق إلا في حالة الضرورة القصوى، مثل تعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة، أو رحيل أحد اللاعبين بشكل غير منتظر.

غياب ريال مدريد وبرشلونة

يذكر أن الجولة العاشرة قد شهدت غياب نادي ريال مدريد ونادي برشلونة حيث تم تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كان من المفترض أن تجمع بينهم في هذه الجولة ليتأخر ترتيبهم بشكل كبير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء الجولة العاشرة:

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب انتهاء منافسات الجولة العاشرة كالآتي:

1- غرناطه 20 نقطة

2- برشلونة 19 نقطة

3- ريال سوسييداد 19 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 19 نقطة

5- إشبيلية 19 نقطة

6- ريال مدريد 18 نقطة

7- فياريال 17 نقطة

8- أوساسونا 14 نقطة

9- بلد الوليد 14 نقطة

10- أتلتيك بلباو 13 نقطة

11- خيتافي 13 نقطة

12- فالنسيا 13 نقطة

13- ليفانتي 11 نقطة

14- ألافيس 11 نقطة

15- مايوركا 10 نقاط

16- إيبار 9 نقاط

17- سيلتا فيجو 9 نقاط

18- ريال بيتيس 9 نقاط

19- إسبانيول 9 نقاط

20- ليجانيس 5 نقاط

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زيدان ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بيريز برشلونة

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