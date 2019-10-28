الجمعة.. أحمد رزق ونيكول سابا ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

يحل الفنان أحمد رزق، والفنانة نيكول سابا، ضيفا في برنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "one" مع الفنان أمير كرارة، وذلك يوم الجمعة القادم.



وروج الفنان أحمد رزق للحلقة، من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس الحلقة، وعلق على الفيديو قائلا: "يوم الجمعة الساعة ١١ مع صاحبى واخويا أمير كرارة والجميلة نيكول سابا".



وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد رزق السينمائية مشاركته فى فيلم" الممر"، والفيلم بطولة كلا من :أحمد عز، أسماء أبو اليزيد، أحمد رزق، محمد الشرنوبى، إياد نصار، محمد فراج،أحمد فلوكس،بالإضافة إلى عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم :هند صبرى، حجاج عبد العظيم، شريف منير، انعام سالوسة،والفيلم تم عرضه بالسينمات فى ماراثون عيد الفطر الماضى، وتم عرضه على شاشات التلفزيون فى احتفالات نصر أكتوبر .





وتعرض الفنان أحمد رزق للانتقادات بعد عرض الفيلم على شاشات التلفزيون، وذلك بسبب تجسيده صحفي يدعى إحسان، ويقوم بالعمل كمستشار إعلامي لراقصتين، ويقوم بتصوير الفقرات الإستعراضية التي يقدمونها بإحدي الملاهي الليلية، ويقوم بنشر أخبارهم بالجريدة التي يعمل بها، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، كما يتناول المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



وتصدر الفيلم مركزا متقدما على قوائم البحث جوجل وتويتر بعد عرضه، كما تصدر اسم الفنان محمد فراج، والفنان إياد نصار محركات البحث واحتلوا مركزًا متقدمًا في قوائم التريند في جوجل، فقد أبدع إياد نصار في تقديم شخصية الضابط الإسرائيلي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



كما انطلقت حملة من قبل رواد التواصل الإجتماعي المختلفة الذين طالبوا من خلالها بضرورة وجود أعمال وطنية ودينية.



ومن جهة أخرى، اعتذرت الفنانة نيكول سابا عن عدم مقدرتها على إحياء حفلها بجامعة العلوم والتكنولوجيا فى المنيا، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها لبنان الآن.



يشار أن نيكول سابا تزوجت من يوسف الخال عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم "نيكول".



كما تستعد الفنانة نيكول سابا، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا، فى يوم٧ من شهر نوفمبر القادم، وذلك بنادي الزهور في مدينة نصر، ومن المقرر أن يشاركها الحفل الفنان هيثم شاكر .

وظهرت مؤخرًا الفنانة نيكول وزوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، في برنامج "توأم روحي" الذى يقدمه الإعلامى نيشان، وحكت نيكول فيه عن مرض والدها يوم زفافها وذهابه إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة فى ذلك اليوم.



وعقب انهاء مراسم الزفاف في الكنيسة، توجهت نيكول إلى المستشفى برفقة يوسف، ودخلت تركض وهي تحاول حمل فستان زفافها لتستطيع التحرك، أضافت في اليوم التالي لم يتذكر والدها أنه رآها في هذا اليوم، لكنه كان سعيدا بزواجها.



و تستعد نيكول حاليا لطرح أغنية جديدة تكتم على تفاصيلها إلى أن تنتهى من وضع اللمسات الأخيرة لها ، و من المقرر ضمها لأغاني ألبومها القادم الذى تعمل عليه منذ فترة، ويتوقع صناعه أن يكون إضافة مميزة لمشوارها الغنائي.

