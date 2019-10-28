زيدان يقهر صلاح.. نجم ليفربول على أعتاب ريال مدريد





اقترب نجم ليفربول من الانضمام لصفوف فريق ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بأوامر من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي .





وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بات على أعتاب الانضمام لصفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.





وأشارت، أنه تم ربط نجم ليفربول بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى أنه الأولوية القصوى التي يبحث عنها زين الدين زيدان لحل أزمات الخط الهجومي للفريق .





وأضافت الشبكة الإسبانية المذكورة أعلاه، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد أعد ما بين 150-180 مليو يورو من اجل ضم نجم ليفربول، واقناع إدارة الريدز بالتخلي عن خدماته خلال الصيف المقبل .





وأنهت دون بالون، أنه بالرغم من تصريحات نجم ليفربول الأخيرة، والتي أطلقها عقب فوز الريدز ضد السبيرز توتنهام بهدفين مقابل هدف، حيث قال: "أنا سعيد للغاية لأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع وأستمتع به، أتمنى لو بقيت هنا إلى الأبد، لقد زرت بعض الأندية حول العالم ، لكن ليفربول فريد من نوعه. انها مثل عائلة " ، إلا أن سحر الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعد نقطة جذب خاصة لريال مدريد، هو من سيكون له الدور الأبرز في اتمام الصفقة .



