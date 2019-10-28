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الصفاقسي ضد الترجي.. شغب وغاز مسيل للدموع .. وهدف من تسلل واضح

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:46 م
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الصفاقسي ضد الترجي
الصفاقسي ضد الترجي
محمد الصو
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شهدت مباراة الترجي الرياضي والصفاقسي، ضمن مباريات الدوري التونسي، أحداثا عنيفة عقب نهايتها مساء أمس والتي انتهت لصالح الترجي، بهدفين دون رد.

جماهير الصفاقسي تثير الشغب عقب المباراة
وقامت جماهير الصفاقسي التونسي، بإثارة أعمال الشغب عقب نهاية المباراة مباشرة، واستمرت في الاشتباك مع جماهير الترجي، حتى تتدخلت القوات الأمنية.

كما هاجمت جماهير الصفاقسي، المصنف خماخم رئيس مجلس الإدارة وإتهامه بالتقصير في حق النادي منذ توليه المسئولية لما يقرب من ثلاثة أعوام.

قوات الأمن تفض الاشتباكات بالغاز المسيل
واضطر أفراد الأمن للاستعانة بالقنابل المسيلة للدموع لتفريق الجماهير الغاضبة من الصفاقسي بسبب أداء لاعبيها المخيب طوال المباراة، وفشلهم في تحقيق نتيجة إيجابية، أمام غريمه الترجي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من خروج الفريق من كأس الاتحاد الإفريقي، أمام أتليتك بارادو الجزائري بنتيجة 3-1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب لدور الـ32 من البطولة.

حالات اختناق بين صفوف الجماهير
وشهدت نهاية المباراة دخول بعض الجماهير في خالات اختناق عقب استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة، قبل أن يتم نقلهما للمستشفيات.

الترجي يخطف انتصار خارج أرضه
ونجح الترجي التونسي، في تحقيق الفوز على الصفاقسي التونسي بهدفين دون رد أحرزهما أنيس البدري، بالمباراة التي أقيمت ظهر أمس الأحد على ملعب الطيب المهيري معقل نادي عاصمة الجنوب بالدوري التونسي.
ورفع الترجي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، في انتظار إجراء المواجهتين المؤجلتين أمام النادي البنزرتي ومستقبل سليمان، بينما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب.
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الصفاقسي ضد الترجي الصفاقسي الترجي

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