تفاصيل السيطرة على حريق فى مزرعة دواجن بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية، بالدقهلية من السيطرة علي حريق شب بمزرعة دواجن بقرية قلابشو مركز بلقاس بجوار كوبري حرك علي ترعة أبو ماضي، والتهمت ألسنة النيران 200 كتكوت وكمية ٥ طن علف.



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من أهالي قرية قلابشو بنشوب حرق كبير بأحد مزارع الدواجن على ترعة أبو ماضي.



انتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وضباط المباحث لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده الي باقي أجزاء المزرعة.



وبالفحص تبين أن المزرعة ملك المواطن شوقي محمد الشربيني عبد اللطيف علي، والمزرعة مكونه من دور واحد ومساحتها 35 متر في عرض 16 متر، ومعروشة بالعروق الخشبية.



ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية أو إصابات، والخسائر المادية احتراق سقف المزرعة ونفوق 200 كتكوت عمر 20 يوم، واحتراق 5 طن أعلاف.



وعلل صاحب المزرعة الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.