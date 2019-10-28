Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل السيطرة على حريق فى مزرعة دواجن بالدقهلية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:44 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
تمكنت الحماية المدنية، بالدقهلية من السيطرة علي حريق شب بمزرعة دواجن بقرية قلابشو مركز بلقاس بجوار كوبري حرك علي ترعة أبو ماضي، والتهمت ألسنة النيران 200 كتكوت وكمية ٥ طن علف.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من أهالي قرية قلابشو بنشوب حرق كبير بأحد مزارع الدواجن على ترعة أبو ماضي.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وضباط المباحث لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده الي باقي أجزاء المزرعة.

وبالفحص تبين أن المزرعة ملك المواطن شوقي محمد الشربيني عبد اللطيف علي، والمزرعة مكونه من دور واحد ومساحتها 35 متر في عرض 16 متر، ومعروشة بالعروق الخشبية.

ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية أو إصابات، والخسائر المادية احتراق سقف المزرعة ونفوق 200 كتكوت عمر 20 يوم، واحتراق 5 طن أعلاف.

وعلل صاحب المزرعة الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مزرعة دواجن سيطرة اخبار

أخبار تهمك

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 22 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يقهر صلاح.. نجم ليفربول على أعتاب ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ 38 دقيقة

زيدان يحسم الجدل.. الصفقة الكبرى في طريقها إلى ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. نفوق 4000 دجاجة في حريق هائل بمزرعة دواجن بالشرقية

دفاية تتسبب في نفوق 8 آلاف و500 دجاجة في حريق مزرعة بالفيوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:55 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

04:21 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status