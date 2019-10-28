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الفيفا يصدم الجبلاية ويستفسر عن أسباب تأجيل الدوري

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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الفيفا
الفيفا
محمد الصو
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تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطابات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للإستفسار عن إدارة الجبلاية منذ تولي المسئولية.

الفيفا يطلب أسباب تأجيل بطولة الدوري

وطالب الاتحاد الدولي، خلال خطاباته الرسمية للجبلاية، توضيح كامل حول أسباب تأجيل مسابقة بطولة الدوري العام، قبل بداية بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بحوالي ما يقرب من أسبوعين.

كما طلب مسؤولو الفيفا، أسباب اعتراض بعض الأندية على مسابقة الدوري وإنتظام جدول المسابقة منذ بداية إنطلاقه بالمواعيد المعروفة لدى الجميع.

الفيفا يستفسر عن الجمعية العمومية

كما استفسر مسؤولو الفيفا، من أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية، حول إنعقاد الجمعية العمومية من عدمها، حيث أكد مسؤولو الجبلاية أنهم في إنتظار رد اللجنة الأوليمبية لإقامتها خلال الفترة المقبلة.

الجبلاية تعلن تأجيل مسابقة الدوري

وأعلن مسؤولو الاتحاد المصري، عن تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية الجولة الخامسة من المسابقة بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

مصر تستضيف بطولة الأمم الإفريقية الأوليمبية

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم الفيفا الدوري المصري اتحاد الكرة

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