بعد تأييد إخلاء سبيله.. حبس وزير عدل الإخوان 15 يوما لهذا السبب

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة القضية المخلى سبيله فيها بعد مواجهته بتقرير تفريغ اللاب توب، لوجود ملفين باسم "مجزرة رابعة وصمة عار في جبين الانقلاب".



وكانت قد قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، رفض استئناف النيابة، وتأييد إخلاء سبيل أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الإخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية.



وكما قررت المحكمة عدم مغادرته منزله.



ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



وكما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.