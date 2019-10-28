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سائق شاحنة الموت في بريطانيا يمثل أمام المحكمة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:33 م
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الشاحنة البريطانية
الشاحنة البريطانية
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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الإثنين، أن السائق المتهم بقتل 39 شخصا خطأ، عثر عليهم داخل شاحنته، يمثل للمرة الأولى أمام المحكمة.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، ظهر موريس روبنسون أمام محكمة الصلح في تشيلمسفورد عبر رابط فيديو من السجن.

 

واحتجزت الشرطة البريطانية، الشاب البالغ من العمر 25 عاما، حتى يمثل أمام محكمة عليا في 25 نوفمبر، حيث يُتوقع منه أن يقدم التماسا.

 

ويواجه موريسون 39 اتهاما بالقتل الخطأ وتهمتين بالتآمر لتسهيل الاتجار بالبشر وجرائم أخرى. ولم يطلب محامي روبنسون الإفراج عنه بكفالة.

 

وأوقفت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة الماضي، 3 أشخاص جدد، بعد العثور على 39 جثة في شاحنة بالقرب من العاصمة لندن، واعتقال سائقها.

 

وكانت الشرطة قد أعلنت الخميس الماضي أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة تبريد، تعود إلى مواطنين صينيين، لكنها عادت وقالت الجمعة إن جنسياتهم لم تتأكد بعد، علما أن الضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلا.

 

وتذكّر هذه المأساة بأخرى وقعت في يونيو عام 2000، حين عثر على جثث 58 مهاجرا صينيا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني.

 

وقد عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة في شاحنته، كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن.

 

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الكلمات المفتاحية

شاحنة الموت المحكمة الشاحنة البريطانية

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