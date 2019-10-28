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اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:30 م
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عروض كارفور حتى 3 نوفمبر
عروض كارفور حتى 3 نوفمبر
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عروض كارفور حتى 3 نوفمبر
تضمنت عروض كارفور حتى 3 نوفمبر الجاري العديد من  المنتجات مثل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية والكمبيوترات، والكثير من المنتجات والمستلزمات والسلع والأدوات المنزلية، فضلا  الخصومات على اللحوم والدواجن والأجبان  الزيت والسكر والأرز، كما تشمل عروض كارفور على السلع الغذائية كالفواكه والخضار والمكسرات وكذلك الأدوات المدارس بأسعار تنافسية تناسب الكثير من المستهلكين.

اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019

عروض كارفور حتى 3 نوفمبر
شكل كتالوج عروض كارفور خلال شهر اكتوبر 2019 على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات  على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.


اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
اهمها حلاوة المولد النبوى.. تعرف على أقوى عروض كارفور حتى 3 نوفمبر 2019
 عروض كارفور على اللحوم والدواجن المجمدة 

كما تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.

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