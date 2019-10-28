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عاجل.. مصرع مستشار وإصابة سائقه في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:31 م
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من الحادث
من الحادث
إيمان عبد العاطي
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لقي المستشار علي رزق رئيس النيابة الإدارية الأسبق، مصرعه وأصيب سائقه، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو تقاطع إسكندرية الصحراوي، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة بلاغا من غرفة عمليات نجدة الجيزة، بوقوع بوقوع حادث مروري أعلى المحور وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أن المصاب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق.

وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، حيث إن المستشار كان مستقلا سيارته قادما من الشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان عندما اصطدمت سيارته بأخرى ما أدى لإصابته ووفاته، ونقل إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.
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الكلمات المفتاحية

مصرع مستشار المحور اخبار الحوادث

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