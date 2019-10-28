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بيتكوين ترتفع لأعلى مستوياتها في شهر خلال تعاملات اليوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
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شهدت البيتكوين ارتفاع كبير خلال تعاملات اليوم الاثنين حيث ارتفعت قرب اعلى مستوى لها فيما يقرب من شهر، وجاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج. 

وصعدت بتكوين 24% بين يومى الجمعة والسبت بعد تصريحات شي، ملامسة مستوى 10350 دولارا فى أكبر قفزة ليومين منذ ذروة فقاعة شهدتها جاءت مدفوعة بتعاملات الأفراد فى ديسمبر 2017.

وزادت أيضا عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم وإكس.آر.بى القائمة على بروتوكول الدفع ريبل.

وفى التعاملات المبكرة بلندن، كانت بتكوين، وهى أكبر عملة مشفرة من حيث رأس المال السوقي، متراجعة 1.6% عند 9403 دولارات.

وتبادل العملات المشفرة محظور فى الصين، على الرغم من أن التعامل شائع فى أماكن للتداول خارج البورصة، ويقول متعاملون فى السوق إن المشترين الصينيين يشكلون أكبر الأحجام على منصات فى أماكن أخرى.

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