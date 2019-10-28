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إحالة ضابط و9 أمناء بقسم الأميرية لـ"الجنايات" في "تعذيب مجدي مكين"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، إحالة الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تعذيب المواطن مجدي مكين حتى الموت، داخل قسم الأميرية.

ووجهت النيابة للمتهمين العشرة في قرار الإحالة وبعد الإطلاع على تقارير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة بعد تفريغها، تهم التعذيب المفضي إلى الموت والإضرار العمدي بجهة العمل، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، وتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وقال الضابط كريم مجدي المتهم في الواقعة المنسوبة إليه، إن المجني عليهم كان بحوزتهم أقراص مخدرة ويرغبون في ترويجها فى محيط المنطقة.
 
وأضاف المتهمون، أنهم اشتبهوا في مجدي مكين ورفقائه عقب ارتباكهم أثناء تفتيشهم، ما دعاهم للقبض عليهم واقتيادهم إلى القسم؛ للتحقيق معهم.

كما تسلمت النيابة العامة في وقت سابق تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض "مكين" للتعذيب، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
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الكلمات المفتاحية

مجدي مكين اخبار الحوادث احالة ضابط وامناء للجنايات

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