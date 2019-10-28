نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة سيدة الانتقال بجرجا

زار أمس الأحد، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة سيدة الانتقال بجرجا، حيث كان في استقبال نيافته الأب يوحنا زكريا راعي الكنيسة وشعب الكنيسة، بالإضافة إلى الأب بطرس طانيوس، والأب بولس ميخائيل، والأب عمانوئيل محروس.



وترأس الأنبا باسليوس صلاة القداس الإلهي وفى كلمته رحب الأب يوحنا بنيافته وأعرب عن فرحة الشعب بهذه المناسبة، ثم عرض الأب يوحنا تاريخ الكثلكة فى جرجا، بالإضافة إلى أنشطة الكنيسة.



ومن ناحية أخرى أعرب نيافته عن سعادته بهذه الزيارة وفي كلمة العظة تحدث نيافة الأنبا باسليوس عن إنجيل اليوم حيث قال: إن ملكوت الله يتطلب المحبة والوحدة وعدم الانقسام وأن البركة تحل نتيجة المحبة والوحدة.



وبعد القداس زار الأنبا باسليوس مدرسة الأقباط الكاثوليك، حيث استقبله الأستاذ وليد عادل مدير المدرسة وتفقد أيضًا مبنى الخدمات التابع للكنيسة، ثم قام بزيارة تفقدية لمدرسة راهبات سيدة الرسل.



