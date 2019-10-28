Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد الأوروبي: أكثر من 2.1 مليار يورو كدعم مالي للأردن منذ عام 2011

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
منذ عام 2011 وحتى أبريل 2019، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة أكثر من 2.1 مليار يورو كدعم مالي للأردن، بما في ذلك حوالي 1.3 مليار يورو لمساعدة البلاد على التعامل مع تداعيات الأزمة السورية، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقرير هذا الأسبوع.

ويوضح التقرير عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة بين يونيو 2018 وأبريل 2019 التعاون الممتاز الذي حافظ عليه الجانبان خلال تلك الفترة ويسلط الضوء على التقدم المحرز في المجالات الرئيسية على النحو المحدد في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المعتمدة في نوفمبر عام 2016.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تهدف الإجراءات المحددة بموجب السياسات التي أطلقتها الحكومة الجديدة إلى تحسين التعليم والصحة، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتمكين القضاء وتنمية المواطنة النشطة، بما يعكس أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

واستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في السياسة الخارجية والأمنية وتنمية القطاع الخاص وبيئة الأعمال وإدارة الطاقة والموارد والنقل وتوسيع نطاق برامج التعليم والبحث والابتكار والثقافة.

على مدار العام الماضي، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدة للحفاظ على التوازن بين دعم الأردن سياسيا وماليا، حيث أوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بدعم الأردن الآمن والديمقراطي والقوي اقتصاديا.

وعلى مدار العام الماضي، وقفنا إلى جانب الأردن في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ومواجهة تداعيات النزاعات المجاورة في سوريا والعراق والشرق الأوسط. على الرغم من هذه التحديات، نجح الأردن في الحفاظ على الاستقرار الداخلي واستمر في لعب دور حكيم ومستقر ومعتدل في المنطقة، وفقًا لما صرحت به فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية العليا في الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع الأوروبي جوهانس هان: "الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن مصفوفة الإصلاح ومدتها خمس سنوات". مضيفًا: "أن خطة النهضة للأعوام 2019-2020 ستوفر المزيد من فرص العمل وستطور بيئة جذابة للجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة من خلال الاستثمار في الأجيال المقبلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دعم مالي الاردن الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 19 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ ساعتين

استياء داخل مانشستر سيتي عقب مباراة ليفربول ضد توتنهام

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 19 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حالة من الذعر داخل ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بروكسال: انعقاد الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي

محلل سياسي: الاتحاد الأوروبي يمكنه مساعدة الأردن سياسياً واقتصادياً

"أبو الغيط" يلتقي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار في نيويورك بالأمم المتحدة

خبير اقتصادي: أوروبا تعول على استيراد الغاز والكهرباء من مصر (فيديو)

خبير عسكري: الاستثمار في تقوية الجيش المصري أمر في صالح أوروبا

المفوضية الأوروبیة تنظم نسختها الأولى من "Business means MED EU" في بروكسل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

12:29 م

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

12:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status