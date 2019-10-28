Advertisements
Advertisements
Advertisements

استياء داخل مانشستر سيتي عقب مباراة ليفربول ضد توتنهام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:42 م
Advertisements
ليفربول ضد توتنهام
ليفربول ضد توتنهام
عبد الرحمن السيد
Advertisements
أثارت مباراة ليفربول ضد توتنهام، التي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، استياء معسكر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي .

ويأتي استياء مانشستر سيتي من مباراة ليفربول ضد توتنهام، بعدما أنهى الريدز طموحات فريق مدينة مانشستر في تقليل الفارق مع الريدز في صراع صدارة البريميرليج .

وكان العملاق اللندني قد تقدم بهدف في الثواني الأولى من مباراة ليفربول ضد توتنهام، عن طريق القناص هاري كين، قبل أن يدرك مواطنه الإنجليزي هيندرسون هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض والضيافة في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن ينجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف الفوز لصالح ليفربول ضد توتنهام، بعدما نفذ ركلة جزاء بصورة صحيحة لتسكن شباك المتألق جازانيجا في الدقيقة 75 من عمر المباراة.


وبالتالي، عقب فوز ليفربول ضد توتنهام، عاد فارق النقاط بين الريدز ومانشستر سيتي إلى 6 نقاط كاملة لصالح الأول، وذلك بعدما كان الأخير قد قلص فارق النقاط إلى فقط بعد الفوز على استون فيلا في الجولة العاشرة .


وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 28 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، فيما احتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة، وتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري الانجليزي ليفربول ضد توتنهام ترتيب البريميرليج الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود ليفربول لعبور ولفرهامبتون والحفاظ على صدارة البريمير ليج

جوارديولا يعترف: ليفربول أفضل فريق في العالم

خبر سار لجماهير ليفربول قبل موقعة مانشستر سيتي

صاروخية صلاح في شباك تشيلسي تقود الريدز لخطف صدارة البريميرليج من مان سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت

ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:29 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

10:34 ص

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status