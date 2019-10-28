استياء داخل مانشستر سيتي عقب مباراة ليفربول ضد توتنهام

أثارت مباراة ليفربول ضد توتنهام، التي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، استياء معسكر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي .





ويأتي استياء مانشستر سيتي من مباراة ليفربول ضد توتنهام، بعدما أنهى الريدز طموحات فريق مدينة مانشستر في تقليل الفارق مع الريدز في صراع صدارة البريميرليج .





وكان العملاق اللندني قد تقدم بهدف في الثواني الأولى من مباراة ليفربول ضد توتنهام، عن طريق القناص هاري كين، قبل أن يدرك مواطنه الإنجليزي هيندرسون هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض والضيافة في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن ينجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف الفوز لصالح ليفربول ضد توتنهام، بعدما نفذ ركلة جزاء بصورة صحيحة لتسكن شباك المتألق جازانيجا في الدقيقة 75 من عمر المباراة.









وبالتالي، عقب فوز ليفربول ضد توتنهام، عاد فارق النقاط بين الريدز ومانشستر سيتي إلى 6 نقاط كاملة لصالح الأول، وذلك بعدما كان الأخير قد قلص فارق النقاط إلى فقط بعد الفوز على استون فيلا في الجولة العاشرة .









وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 28 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، فيما احتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة، وتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة .