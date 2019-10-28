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صحفي كردي يتوقع أن يشن أردوغان حرباً جديدة على الأكراد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:43 م
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
محمد سمير
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قال محمد عبيدالله، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي، أنّ أردوغان نجح قبل ذلك في إثارة الموجة القومية، ضد الأكراد بعد انتخابات 2015، من خلال العمليات الأمنية والعسكرية، واستطاع حينها استعادة الحكومة التي فقدها، إلا أنه لم يستطع تكرار هذا خلال معركة "نبع السلام" التي أطلقها مؤخرا على الأكراد في الشمال السوري.

وبيّن أن أردوغان أراد تحقيق نفس الأهداف من خلال عملية "نبع السلام"، إلا أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على الخط، أفقده تماما تحقيق تلك الأهداف، وهو ما جعله خاويا الوفاض، ورجع مهزوماً من سوريا.

ولفت إلى أنّ هزيمة "أردوغان" في سوريا جعلته يعيش وضعاً صعباً للغاية، مشيراً إلى أنّه يحتاج إلى زيادة دعمه الشعبي كي يبقى في السلطة، بحيث لا يتعرض للمحاكمة بعد تعرضه للسقوط.

وبيّن "عبيدالله"، موضحاً أنّ هناك مطالبات دولية بمعاقبة الرئيس التركي على جرائمه ضد الأكراد، متوقعاً أن يشن "أردوغان" حرباً واسعة ضد الأكراد، إلا أن الظروف الدولية ستمنعه من ذلك، وبالتالي سيكون مصيره السقوط تماما، بعدما أفقد دوره تماماً، مشبهاً "أردوغان" بالطفل الذي أخذ من يديه فوقع في حفرة.
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الكلمات المفتاحية

شمال سوريا تركيا الأكراد

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