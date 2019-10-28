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عاجل.. حريق داخل المسجد الأقصى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:39 م
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المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
وكالات
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اندلع منذ قليل، حريق داخل المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

 

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن طواقم الإطفاء سيطرت على الحريق.


تحت حراسة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين اليهود، ، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.  

 

وقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بفتح "باب المغاربة" خلال ساعات الصباح الباكرة، وسمحت باقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من بينهم المتطرف يهودا غليك.

 

وتجول المستوطنون، في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا بشكل استفزازي خاصة عند "باب الرحمة" (الجهة الشرقية من المسجد).

 

ويُعد غليك من أبرز الشخصيات الإسرائيلية اليمينية، التي توصف بالتطرف، ويشتهر في إسرائيل بأنه أحد أبرز المدافعين عما يسمى "جبل الهيكل"، الذي تدعي بعض الأوساط اليهودية أنه مكان المسجد الأقصى وتسعى للسيطرة عليه.


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الكلمات المفتاحية

قوات الاحتلال الاسرائيلي فلسطين حريق المسجد الاقصى

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