معهد الرصد الجوي: "الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار رعدية"

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، أن الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار رعدية بأغلب المناطق.





وتتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا، وتكون مؤقتا غزيرة وبكميات محليا هامة بالمناطق الشرقية، بما في ذلك تونس الكبرى والوطن القبلي وجهة الساحل والجنوب الشرقي.



