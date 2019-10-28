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معهد الرصد الجوي: "الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار رعدية"
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:35 م
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مروى الجلاصي
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أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، أن الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار رعدية بأغلب المناطق.
وتتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا، وتكون مؤقتا غزيرة وبكميات محليا هامة بالمناطق الشرقية، بما في ذلك تونس الكبرى والوطن القبلي وجهة الساحل والجنوب الشرقي.
وأفاد المعهد بأنها ستصل محليا إلى حدود 100 مليمتر مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدود، لافتا إلى ظهور رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات.
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