صحفي: أردوغان يستهدف الأكراد لإثارة القومية ضدهم

قال محمد عبيدالله، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي، إنّ معركة "نبع السلام" التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان، في الشمال السوري على الأكراد، تشير إلى وضع "أردوغان الصعب".



وأكد "عبيدالله" أنّ "أردوغان" كان يأمل من إطلاق معركته، أن تؤدي إلى إثارة المشاعر القومية لدى الشعب التركي ضد الأكراد، وهو ما فشل فيه فشلاً ذريعاً، بحسب استطلاعات الرأي.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنّ هذه الاستطلاعات التي كشفها "حزب الخير" التركي، أكدت أنّ شعبية التحالف بين أردوغان والحركة القومية، يعيش تراجعاً كبيراً، بما يؤكد فشل عملية "أردوغان" في إثارة القومية ضد الأكراد، وزيادة أصوات الصناديق والترشيح.

