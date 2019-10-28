Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحفي: أردوغان يستهدف الأكراد لإثارة القومية ضدهم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:32 م
Advertisements
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
محمد سمير
Advertisements
قال محمد عبيدالله، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي، إنّ معركة "نبع السلام" التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان، في الشمال السوري على الأكراد، تشير إلى وضع "أردوغان الصعب".

وأكد "عبيدالله" أنّ "أردوغان" كان يأمل من إطلاق معركته، أن تؤدي إلى إثارة المشاعر القومية لدى الشعب التركي ضد الأكراد، وهو ما فشل فيه فشلاً ذريعاً، بحسب استطلاعات الرأي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنّ هذه الاستطلاعات التي كشفها "حزب الخير" التركي، أكدت أنّ شعبية التحالف بين أردوغان والحركة القومية، يعيش تراجعاً كبيراً، بما يؤكد فشل عملية "أردوغان" في إثارة القومية ضد الأكراد، وزيادة أصوات الصناديق والترشيح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا الأكراد أردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 19 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

استطلاع: أردوغان لن يحقق الأغلبية فى الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى

استطلاع بلومبرج: أردوغان قد يتعرض لهزيمة مفاجئة فى انتخابات يونيه

نشطاء يتهمون "أردوغان" بسرقة أصوات الناخبين لإبقاء الأكراد خارج النفوذ البرلماني

التحالف الإسلامى يتقدم الانتخابات التركية بعد فرز 12,5% من الصناديق

تركيا: تراجع شعبية حزب أردوغان بين الأكراد

"فورين بوليسي": حكومة أردوغان على موعد مع هزة قاسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:29 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

10:34 ص

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status