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ضبط 7 هاربين من أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 10 كراسي – 40 لوح خشب – 4 ترولي – 4 ترابيزة – 5 طقطوقة – 3 استاند – 2 شمسية، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم تنفيذ 6 حكم جزئي- وضبط 9 اشتباه – 4 بائع متجول – وبلغ الإجمالي 17 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 55 كرسيا – خلاطة – 2 ترولي – 2 شمسية - 10 ترابيزة – 2 ميزان – 3 استاند – 60 لوح خشب – 5 اوتاد حديدية – 2 ثلاجة وبلغ الإجمالي 187 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 4 مضايقة سائحين- 18 اشتباه– بائع متجول – 2 تسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

هاربين المنطقة الاثرية بالهرم

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