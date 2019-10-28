مثل الأميرات.. جيني إسبر في أحدث ظهور على إنستجرام (صورة)

جيني إسبر تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

على صعيد أخر، تصدرت جيني إسبر، الأكثر بحثًا بعد أن وصفت طلال مارديني بـ"النسونجي" خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "أكلناها"، الذي يقدمه الممثل السوري ​باسم ياخور.

نبذة عن الفنانة جيني إسبر

هي ممثلة وعارضة أزياء سورية، تبلغ من العمر 39 عامًا، تحمل أمها الجنسية الأوكرانية، تخرجت في كلية التربية الرياضية، بجامعة "تشرين"، وهي متخصصة في مجال التغذية والتربية الرياضية.

دخول الفنانة جيني إسبر مجال الفن

بدأت جيني إسبر حياتها المهنية عارضة أزياء، ودخلت مجال الفن بداية من عام 2001، وذلك خلال فيلم "رقصة مع الشمس"، وكان فيلمًا قصيرًا من إخراج نضال دوه جي، وشاركت بعد ذلك في العديد من الإعلانات التليفزيونية.

أبرز أعمال جيني إسبر





قدمت جيني إسبر عددًا من الأفلام السينمائية الناجحة، أبرزها فيلم في "زائرة المساء" أنتج عام 2003، و"حادثة على الطريق" عام 2007، وفي عام 2009 قدمت ثلاثة أفلام، هم "ظلال النساء المنسيات"، و"بعد منصف الليل"، و"الخوافي والقوادم في نصرة الإسلام"، وقدمت خلاله دور "أسماء بنت عميس".

أبرز أعمال الفنانة جيني إسبر الدرامية

قدمت جيني إسبر خلال عام 2002 أكثر من عشرة مسلسلات، أبرزها "البيوت أسرار"، و"الوصية"، و"حكايا المرايا"، و"زمان الوصل"، و"حنين"، و"مدام دبليو"، و"السفينة"، و"قطار المسافات القصيرة"، ومسلسل "امرؤ القيس" الذي يجسد حياة الشاعر العربي امرئ القيس.

قدمت جيني إسبر خلال الفترة الماضية عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة، والتي لاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهورها على مستوى الوطن العربي، أبرزها المسلسل التاريخي "اخاتون"، قدمت خلاله دور "درية"، و"سليمو وحريمو"، وشاركت في الجزء الرابع من "صرخة روح"، و"هواجس عابرة، و"الرابوص"، و"جنون الشهرة، وشاركت في الجزء الثلث من مسلسل "أهل الغرام"، وكانت أخر أعمالها مسلسل "بقعة ضوء".