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سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 28-10-2019 استقرار نسبي مع نهاية شهر اكتوبر
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 28-10-2019 في السوق المحلى خلال التعاملات الصباحية ويوال الذهب حالة الاستقرار التي يعيشها خلال تعاملات الفترة الحالية في لسواق الصاغة في ظل استقرار الاسعار العالمية للاوقية العالمية مع التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين بعد المحادثات التجارية الاخيرة وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
سعر الذهب عيار 18 سجل 585.67 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 683.29 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 780.88 جنيها للجرام.
اسباب استقرار الذهب في سوق الصاغة بمصر
يشهد سعر الذهب استقرار ملحوظ في سوق الصاغة خلال الفترة الحالية وذلك نتيجة لاستقرار الاسعار العالمية في بورصة الذهب نتيجة توقف التعاملات اليوم للإجازة الأسبوعية، وارتفعت الأوقية أمس الأول بنحو 5 دولارات.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة اليوم الاثنين
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
766 إلى 769
عيار 22
703 إلى 705
عيار 21
671 إلى 673
عيار 18
575 إلى 577
عيار 14
447 إلى 449
عيار 12
383 إلى 385
الاونصة
23.849 إلى 23.920
الجنيه الذهب
5,368 إلى 5,384
الكيلو
766.857 إلى 769.143
اسعار الذهب اليوم على المتسوى العالمي
سجلت أسعار الذهب أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر، بنسبة هامشية بلغت 0.04 بالمائة أو ما يعادل 60 سنتاً ليصل إلى 1505.30 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1529.90 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
وتمكنت أسعار الذهب من تسجيل مكاسب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.60 دولار في الأسبوع الجاري لتكون أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الماضي، واستقر سعر التسليم الفوري للذهب مسجلاً 1503.49 دولار للأوقية.
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