سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 28-10-2019 استقرار نسبي مع نهاية شهر اكتوبر

سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة اليوم الاثنين





سجلت أسعار الذهب أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر، بنسبة هامشية بلغت 0.04 بالمائة أو ما يعادل 60 سنتاً ليصل إلى 1505.30 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1529.90 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.





وتمكنت أسعار الذهب من تسجيل مكاسب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.60 دولار في الأسبوع الجاري لتكون أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الماضي، واستقر سعر التسليم الفوري للذهب مسجلاً 1503.49 دولار للأوقية.











