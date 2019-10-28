البرهان: الشراكة بين المتشددين والمدنيين تقود السودان إلى الديمقراطية

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن الشراكة بين الجيش والقوات المدنية في السلطة الانتقالية ستقود البلاد نحو انتقال سلمي للسلطة والتحول الديمقراطي.



وفي الوقت نفسه، أكدت الأمم المتحدة دعمها للحكومة الانتقالية في مواجهة التحديات.



وصرح مدير إدارة الإعلام في الرئاسة العميد طاهر أبو حجة الأحد بأن برهان دعا رؤساء الدول والحكومات لبذل جهود للسودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقد وجه هذه الدعوة خلال قمة أفريقيا وروسيا التي عقدت الأسبوع الماضي في سوتشي والمؤتمر الثامن عشر لحركة عدم الانحياز في باكو، أذربيجان.



وفي سوتشي، أوضح برهان التغييرات الضخمة التي حدثت في السودان بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.



وأضاف حجة أن المسؤولين السودانيين نجحوا في حشد الدعم من الدول المشاركة.



وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حرص الخرطوم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة وأشاد بالدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للحكومة الانتقالية.



والتقى يوم الأحد، نائبة الأمينة العامة للأمم المتحدة أمينة محمد، التي وصلت إلى البلاد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.



وأكدت أن الأمم المتحدة تدعم أولويات الحكومة الانتقالية، بدءًا من إنهاء الحرب وإحلال السلام.



وصرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للصحافة بأنها ستنقل الإشارات الإيجابية التي تلقتها من الحكومة إلى المجتمع الدولي، مشيدًا بوجود سبع نساء في مجلس الوزراء.

