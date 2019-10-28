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برشلونة يكسب الرهان ضد ريال مدريد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
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راموس وميسي
راموس وميسي
مصطفي صابر
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تمثل المباراة المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد جدلاً كبيراً  وذلك على أحضان الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم .

تم تأجيل مباراة الكلاسيكو إلى شهر ديسمبر المقبل بسبب مخاوف أمنية بشأن الاحتفاظ بها في ملعب "كامب نو" وسط الأزمة السياسية المستمرة في كتالونيا.

وقررت شكة الرهان الإسبانية الشهيرة "لا كوينيلا"  منح نادي برشلونة على كوبونها الأسبوعي ، وفقًا للوائحها وأعلنت فوز الفريق الكتالوني على ريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل.

وجاء في بيان اليانصيب الحكومي الاسباني "عقد السحب الذي يضع القواعد 38 أ و 39 أ التي تنظم مسابقة الرهان الرياضي ، فيما يتعلق بمباراة كرة القدم بين برشلونة وريال مدريد ، كانت النتيجة التي تم الحصول عليها هي فوز برشلونة بنتيجة 1/0.
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كرة القدم تأجيل الكلاسيكو برشلونة ومدريد برشلونة وريال مدريد

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