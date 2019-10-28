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عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
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رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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قدم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قدم عرضا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي من أجل العودة مرة أخرى للنادي الملكي.

 

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن شبكة "دياريو جول، إن بيريز سعى خلال الأيام الماضية لفتح خطوط اتصال مع كريستيانو رونالدو وذلك بهدف إعادته لسانتياجو برنابيو مرة أخرى.

 


وكشفت عن أن رئيس النادي الملكي عرض بالفعل على نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي العودة لريال مدريد وذلك عقب اعتزاله الساحرة المستديرة.

 


وأضافت أن بيريز عرض على هداف النادي الملكي التاريخي منصب سفير ريال مدريد وأكدت أن اللاعب لم يمنح رئيس النالدي الملكي موافقته على هذا العرض حتى الآن.

 


ويرى بيريز أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، والعمل كسفير للنادي سيكون له تأثير إيجابي على الأمور التسويقية للنادي وذلك لما يتمتع بها الدولي البرتغالي من شعبية جارفة في جميع أنحاء العالم.

 


ويأتي العرض من ريال مدريد بعد أن ألمح رونالد إلى أنه يتوقع الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ40.

 

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